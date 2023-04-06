Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував перемогу над Барселоною.

Напередодні мадридський Реал у матчі-відповіді півфіналу Кубку Іспанії розгромив каталонську Барселону на Камп Ноу.

Барселона — Реал Мадрид 0:4 Відео голів та огляд півфіналу Кубка Іспанії

Півзахисник "галактікос" Федеріко Вальверде після завершення протистояння прокоментував події на футбольному полі.

"Футболісти повинні трохи більше думати над власною поведінкою. Не тільки гравці Барселони, а й ми теж. Суперечки — частина футболу. Але замість того, щоб насолоджуватися грою, ти постійно мусиш стикатись із ними.

Що ж до гри, то перший гол був найважливішим. Ми відшукали свій момент до настання перерви таким чином, як і сподівались це зробити, проявивши витримку в обороні. Так і сталось. Можу привітати форвардів за їхні зусилля.

Ми повинні були виходити на поле в пошуках результату, повинні були перемогти. Усім своїм виглядом Реал показував, до чого прагне в цій зустрічі.

Бензема? Немає жодного значення те, скільки голи він забиває, бо все одно залишається еталоном для нас усіх. Він постійно хоче вдосконалюватись", — заявив уругвайський виконавець.

Мадридський Реал зіграє проти Осасуни в фіналі Кубка Іспанії 6 травня, о 21:00.