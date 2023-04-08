Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 7 квітня 2023 року, 22:00.

Андалузька Севілья напередодні відкривала події двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги домашнім матчем проти Сельти з Віго.

Про те, що для команди Хосе Менділібара ця гра виявиться доволі складною, стало відомо вже за підсумком вилучення опорного півзахисника Папе Гує за підсумком двох попереджень, які він встиг заробити вже до 19 хвилини.

Після того господарі поля почали поступатись суперникам за володінням м’ячем, але залишили за собою перший тайм за допомоги голу Ен-Несірі.

Після перерви "нервіонцям" грати легше точно не стало, проте з мінімальної кількості гольових моментів вони змогли створити для себе привід для чергового забитого м’яча на самому кінці зустрічі.

Але в гостей знайшлись сили для того, щоб невдовзі після цього вистрілити двічі у відповідь, тоді як друге вилучення в складі суперників остаточно закрило протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Сельта в іспанській Ла Лізі:

Севілья — Сельта 2:2

Голи: Ен-Несірі, 43, Акунья, 81 — Родрігес, 89 Пасієнсія, 90+3

Севілья: Дмитрович — Акунья, Гудель, Баде, Навас — Гує, Фернандо — Ламела (Торрес 61), Сусо (Монтьєль 73), Хіль (Теллес 78) — Ен-Несірі (Мір 78).

Сельта: Вільяр — Галан, Нуньєс, Айду, Мальо — Серві (де ла Торре 46), Бельтран (Родрігес 77), Тапія (Пасієнсія 61), Перес (Родрігес Відаль 77) — Сеферович (Ларсен 77), Аспас.

Попередження: Гує, Ен-Несірі, Навас, Теллес, Монтьєль — Перес, Серві.

Вилучення: Гує, 19, Акунья, 90+5.