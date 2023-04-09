Іспанія

"Кажани" опустилися на 18 місце в іспанському чемпіонаті.

Альмерія у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі обіграла Валенсію з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 49 хвилині поєдинку, коли у складі господарів голом відзначився Гонсало Мелеро. За дев'ять хвилин господарі подвоїли перевагу в рахунку зусиллями Срджана Бабича.

Ще за три хвилини Самуель Кастільєхо відіграв один м'яч, але на більш "кажанів" не вистачило.

Альмерія перервала серію без перемог, яка тривала з 26 лютого, а Валенсія програла вдруге в останніх трьох матчах.

Після 28 ігор Альмерія набрала 30 очок та піднялася на 16 місце у Ла Лізі, а у Валенсії – 27 балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Альмерія — Валенсія 2:1

Голи: Мелеро, 49, Бабич, 58 — Кастільєхо, 61.

Альмерія: Мартінес — Сентельєс, Бабич, Елі, Чумі — Робертоне (Егуарас, 90+3), Коста — Баптістао (Рамазані, 78), Мелеро (Де Ла Хоз, 78), Пуігмал (Посо, 66) — Чарріс (Кайкі, 90+3).

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Діакабі, Озкачар, Фулькьє — Ліно (Муса, 73), Алмейда, Гонсалес (Гільямон, 50), Кастільєхо (Кавані, 73) — Клюйверт (Перес, 42), Дуро.

Попередження: Чумі, Чарріс, Робертоне — Фулькьє, Перес.