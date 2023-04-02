Іспанія

Відбувся черговий матч 27 туру іспанського чемпіонату.

У матчі 27 туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі поділила очки з Альмерією. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Вже к 12 хвилині команди обмінялися забитими м'ячами. На гол Срджана Бабича у складі гостей господарі відповіли точним ударом Гаріса Сеферовича.

Потім на 33 хвилині Арнау Пуігмал знову вивів гостей уперед, але за дев'ять хвилин Мігель Перес зрівняв цифри на табло.

Після 27 турів Сельта набрала 35 очок та посідає десяте місце в Ла Лізі, а у Альмерії — 27 балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Сельта — Альмерія 2:2

Голи: Сеферович, 12, Перес, 42 — Бабич, 9, Пуігмал, 33.

Сельта: Вільяр — Галан, Айду, Нуньєс, Мальйо — Де Ла Торе (Тапіа, 57), Белтран, Вейга (Серві, 85), Перес (Ларсен, 66) — Сеферович (Пасієнсія, 85), Аспас.

Альмерія: Мартінес — Сентельєс, Бабич, Елі, Чумі — Робертоне, Коста (Кайкі, 90+2) — Баптістао (Рамазані, 61), Мелеро (Де Ла Хоз, 80), Пуігмал (Посо, 61) — Чарріс (Лазаро, 90+2).

Попередження: Перес — Пуігмал, Мартінес, Коста, Сентельєс, Баптістао.