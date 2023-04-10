Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 9 квітня 2023 року, 22:00.

Мадридський Атлетіко напередодні завершував недільну частину двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги гостьовим столичним дербі проти Райо Вальєкано.

Команда Дієго Сімеоне продемонструвала суперникам на старті зустрічі власні наміри агресивно атакувати від самого початку, і вже до середини першого тайму забезпечила собі перспективний доробок із двох забитих м’ячів.

Із плином часу спротив господарів поступово зменшувався, і Атлетіко на цьому тлі отримував більше можливостей для того, аби контролювати м’яч, однак підходи до власного штрафного Райо контролював достатньо надійно навіть тоді, коли опинився в меншості через вилучення Лежена за грубий фол посеред другого тайму.

Це дещо спростило задачу команді Дієго Сімеоне, тож вона втримала переможний рахунок, навіть незважаючи на пропущений м’яч під фінальний свисток.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо — Атлетіко у іспанській Ла Лізі:

Райо — Атлетіко 1:2

Голи: Ф. Гарсія, 85 — Моліна, 22, Ермосо, 25

Райо: Дімітрієвські — Ф. Гарсія, Катена (Мумін, 72), Лежен, Баллю — Комесанья, Валентін — А. Гарсія (Мартін, 83), Лопес (Трехо, 57), Паласон (Фалькао, 57) — Де Томас (Камельо, 57).

Атлетіко: Облак — Моліна, Савіч, Хіменес, Ермосо, Карраско (Лемр, 68) — Льоренте, Коке (Вітсель, 84), Де Пауль (Сауль, 68) — Мората (Барріос, 73), Грізманн.

Вилучення: Лежен, 62 (небезпечна гра).