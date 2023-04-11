Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяються протистояння Реала та Вільярреала, а також матч поміж Барселони та Жирони у дербі.

Результати туру



Реал офіційно втратив шанси захистити титул

Якщо в когось були сподівання, що команді Карло Анчелотті вдасться обійти Барселону та виграти золото чемпіонату, вони були максимально цинічно розбиті у матчі проти Вільярреала.

Куртуа — Начо, Алаба (Мілітао, 46), Рюдігер, Васкес — Себальйос (Камавінга, 76), Чуамені (Модрич, 72), Асенсіо — Вінісіус Жуніор, Родріго, Бензема (Вальверде, 59)

Рейна — Педраса, Торрес, Манді, Фойт — Ло Чельсо (Моралес, 67), Парехо, Терратс (Трігерос, 33) — Баена (Мохіка, 90+2), Чуквезе (Кіко, 90+2), Піно (Морено, 67)

Погарячкував італійський фахівець із вихідним для своїх хлопців після видовищної перемоги у Каталонії. Жартуємо. Насправді, все не настільки безнадійно, як могло здатися зі сторони. Реал отримував свої моменти забити.

Обидві команди завдали приблизно порівну ударів, Мадрид частіше бив з меж штрафного майданчика, а результату не було. Багато з цих пострілів було блоковано й десь вони були неточні, красномовніше всього це підкреслює той факт, що не дивлячись на великий тиск на власні ворота Пепе Рейна виконав на два сейви менше за Тібо Куртуа (5 проти 3), а один з голів став ударом у власні ворота авторства Торреса.

Вільярреал часто пробував бити здалеку і це йому вдавалося дуже добре. Декілька разів голкіпер господарів з величезним трудом відбивав проби "жовтої субмарини", якій все ж таки вдалося торпедувати супротивника.

Головним обличчям цього матчу став Чуквуезе. Нігерієць забив фантастичні м'ячі, спершу хитнувши захисників і технічно не лишивши шансів ворожому воротарю, а переможний поклав чудовим ударом здалеку. Ще одну цеглинку доклав Моралес, який підміняє перебуваючого на лікарняній кушетці Жерара Морено. Едер Мілітао не витримав офсайдну лінія й не залишив іспанського форварда у положенні поза грою.

На фінальному відрізку зустрічі були епізод із непризначеним пенальті (цілком слушно) та неточний штрафний у виконанні Марко Асенсіо (чому не дав пробити комусь з партнерів), а загалом тріумф команди Кіке Сетьєна цілком заслужений і до Ліги чемпіонів рукою подати, що виглядало практично неможливим після відходу Унаї Емері.

Яскравий матч, який може служити рекламою Прімери, проте з інтригою цього сезону якось відверто не задалося.

Барселона не зуміла подолати супротив Жирони у дербі

Було б красиво та символічно, якби каталонці оформили ще більший відрив у таблиці завдяки перемозі у дербі, проте нинішні опоненти з того самого регіону змушують вважатися з собою практично кожен колектив Прімери.

тер Штеген — Кунде, Араухо, Ерік Гарсія, Бальде — Гаві, Бускетс, Роберто (Кессьє, 46) — Рафінья (Альба, 75), Левандовські, Фаті (Ферран Торрес, 68)

Гассаніга – Арнау, Буено, Давід Лопес, Хаві Ернандес – Ромеу – Циганков (Рікельме, 71), Борха Гарсія (Алейш Гарсія, 46), Мартін (Валері, 85), Тоні Вілья (Коуто, 60) – Кастельянос (Стуані, 60)

Головне питання українських вболівальників звучить, напевно, так: як зіграв Віктор Циганков? Не вразив. Хоча варто віддати належне нашому вінгеру, старався. Яскраво сяяти на полі не вийшло, проте якби влучив у ближній кут в першому таймі з лету, ми мали б шанс хвалити екс-гравця київського Динамо та розповідати, як йому в черговий раз вдалося добре зіграти на легендарному Камп Ноу після візиту сюди восени 2020 року.

Після цього удару трохи вище вирішив пробити Левандовські. В цілому це було прев'ю подальшого матчу, в якому Жироні вдалося зберегти важливу нічию.

Блискуче виглядав у рамі гостей Пауло Гассаніга, якому не змогли забити Араухо і компанія. 3 постріли з воротарського майданчика і 8 з меж карної зони жодним чином конвертуватися у голи не зуміли.

Більше того, якби Кастельянос реалізував вихід один на один ситуація стала б зовсім некольоровою для господарів. Жирона в той вечір грамотно тримала оборону.

В підсумку, нулі, котрі не критичні для обох команд, проте й не сильно порадували принаймні одну сторону цієї зустрічі. Проблеми у завершальній фазі в Хаві та команди спостерігається доволі відчутно.

Коротко про інші матчі туру

- Севілья та Сельта розписали результативну нічию (2:2). Андалусійці змушені були грати у меншості з першого тайму через червону картку Гує, який грубо зіграв проти Яго Аспаса. Друге видалення станеться перед завершенням матчу, коли автор одного з голів Акунья також продемонструє неспортивну поведінку. Ведучи 2:0, господарі в підсумку зіграють 2:2. Гості блискуче відіграються на фініші цього матчу.

- Осасуна вдома обіграла Ельче (2:1). Голи прийшли після 71 хвилини.

- Атлетік на виїзді мінімально переграв Еспаньйол (2:1). Обидва голи забили двоє гравців з прізвищем Вільямс.

- Сосьєдад вдома переграв Хетафе (2:0). Оярсабаль та Кубо забили по голу в кожному таймі.

- Вальядолід та Мальорка видали крутезну гольову феєрію (3:3). Голи забивалися на любий смак.

- Бетіс несподівано поступився на виїзді Кадісу (0:2). Господарі отримали два видалення й грали в меншості більшість матчу, а гості впевнено реалізували свої шанси з пенальті й контратаки. Севільський колектив ризикує незабаром остаточно випасти з боротьби за четвірку. Відставання у таблиці від конкурентів збільшується.

- Альмерія вдома здолала Валенсію (2:1). Завдяки цьому вдалося опустити левантійців у зону прямого вильоту, а самим піднятися вище у таблиці Прімери.

- Райо вдома поступився Атлетіко (1:2). Рахунок точним ударом у дальній кут відкрив Моліна, який в процесі святкування показав футболку свого співвітчизника Корреа, який нещодавно втратив маму через рак, підтримавши Анхеля. Другий гол після кутового забив Ермосо, а в другому таймі, лишившись вдесятьох, господарі зуміли забити гостям лише один раз зусиллями Франа Гарсії.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 28-го туру Прімери

Абде Еззальзулі (Осасуна)

Кіке (Вальядолід)

Селім Амалла (Мальорка)

Найкращий гравець 28-го туру Прімери

Абде Еззальзулі (Осасуна) – дубль й камбек в матчі проти непоступливого Ельче

Семі Чуквуезе (Вільярреал) – дубль Реалу

Пауло Гассаніга (Жирона) – 4 сейви, які дозволили врятувати нічию з Барселоною

Символічна збірна 28-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 28-го туру Прімери

# И О 1 Барселона 28 72 2 Реал Мадрид 28 59 3 Атлетіко 28 57 4 Реал Сосьєдад 28 51 5 Вільярреал 28 47 6 Бетіс 28 45 7 Атлетік 28 40 8 Осасуна 28 38 9 Райо Вальєкано 28 37 10 Сельта 28 36 11 Жирона 28 35 12 Мальорка 28 34 13 Севілья 28 32 14 Кадіс 28 31 15 Хетафе 28 30 16 Альмерія 28 30 17 Вальядолід 28 29 18 Валенсія 28 27 19 Еспаньйол 28 27 20 Ельче 28 13



Розклад наступного туру Прімери