Іспанський півзахисник щасливий в команді.
Гаві, getty images
11 квітня 2023, 20:59
Через проблеми з реєстрацією нового контракту Гаві, виникають чутки, що півзахисник може залишити команду.
Раніше повідомлялось, що агент гравця зустрічався з представниками Челсі щодо можливого трансферу, проте це виявилось неправдою.
Як повідомляє видання Sport.es, Гаві щасливий в Барселоні та не хоче покидати клуб, а його агент зустрічався з представниками Челсі через справи Луїса Енріке.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівники футболу Іспанії незадоволені "незрілою" поведінкою Гаві під час березневої міжнародної паузи.