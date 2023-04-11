Іспанія

Іспанський півзахисник щасливий в команді.

Через проблеми з реєстрацією нового контракту Гаві, виникають чутки, що півзахисник може залишити команду.

Раніше повідомлялось, що агент гравця зустрічався з представниками Челсі щодо можливого трансферу, проте це виявилось неправдою.

Як повідомляє видання Sport.es, Гаві щасливий в Барселоні та не хоче покидати клуб, а його агент зустрічався з представниками Челсі через справи Луїса Енріке.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що керівники футболу Іспанії незадоволені "незрілою" поведінкою Гаві під час березневої міжнародної паузи.