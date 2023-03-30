Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Гравець Барселони проявляв норовливий характер у розташуванні збірної.

Національну збірну Іспанії під час березневої міжнародної павзи лихоманило в плані здобутих результатів, оскільки на зміну перемозі над Норвегією в стартовій грі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024 (3:0) майже одразу відбулась поразка від Шотландії (0:2), що збільшило рівень інтриги в групі A.

Однак не тільки в суто спортивному контексті відбувались події на цьому зборі в команді Луїса де ла Фуенте.

Як повідомляє іспанська преса, півзахисник каталонської Барселони Гаві вирішив продемонструвати норовливий характер, через що був залучений до кількох конфліктних ситуацій із представниками Королівської Федерації футболу Іспанії.

Спочатку 18-річний гравець відмовився від участі в автограф-сесії перед матчем проти Норвегії, що розлютило деяких його товаришів по команді, а також асоціацію.

У підсумку, гравця все ж таки вдалось залучити до офіційної події примусом.

Окрім цього, Гаві відзначився постійними провокаціями на конфлікт товаришів за командою під час тренувань.

Це, у свою чергу, могло стати причиною того, що на матч проти Шотландії футболіста Барси не виявилось у стартовому складі "Фурії Роха".

Як дізнались представники ЗМІ, після завершення зборів представники керівників футболу Іспанії мають намір поставити питання щодо "незрілості" Гаві для поточних виступів за головну команду країни.