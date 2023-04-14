Іспанія

Італійський фахівець не збирається йти з мадридського клубу.

Поточний головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті підтвердив інформацію про те, що має намір відпрацювати свій контракт із "вершковими" до кінця, незважаючи на чутки про свій відхід наприкінці сезону.

"Я впевнений, що буду тут тренером Реала наступного сезону. Ми будемо поважати контракт.

Я думаю, що Флорентіно Перес хоче, щоб я залишився і продовжив працювати тут. Він завжди був добрий зі мною. Я пишаюся тим, що зробив і роблю в Реалі", — цитує слова Карло Анчелотті журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що національна збірна Бразилії пропонувала контракт Карло Анчелотті, який підтвердив сам італійський фахівець. Угода Папи Карло з Реалом розрахований до літа 2024 року.