Іспанія

Півзахисник може подовжити контракт з Барселоною.

Барселона продовжує працювати над формуванням складу на наступний сезон. Каталонці роздумують як над підписаннями, так і над збереженням внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, півзахисник Серхіо Бускетс погодиться залишитись в Барселоні, якщо в команду повернеться Ліонель Мессі.

Зазначимо, що контракт досвідченого футболіста з "синьо-гранатовими" діє до кінця цього сезону.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона має намір скоротити зарплату Бускетсу на 75 відсотків.