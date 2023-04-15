Півзахисник може подовжити контракт з Барселоною.
Серхіо Бускетс, getty images
15 квітня 2023, 11:59
Барселона продовжує працювати над формуванням складу на наступний сезон. Каталонці роздумують як над підписаннями, так і над збереженням внутрішніх ресурсів.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, півзахисник Серхіо Бускетс погодиться залишитись в Барселоні, якщо в команду повернеться Ліонель Мессі.
Зазначимо, що контракт досвідченого футболіста з "синьо-гранатовими" діє до кінця цього сезону.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона має намір скоротити зарплату Бускетсу на 75 відсотків.