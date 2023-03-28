Іспанія

34-річний іспанець може продовжити контракт з каталонським клубом.

Півзахисник Барселони Серхіо Бускетс отримав пропозицію щодо продовження контракту з каталонським клубом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" пропонує 34-річному іспанцю нову угоду, але зі значним скороченням окладу – до 75 відсотків.

Таким чином зарплата футболіста може скоротитися з 30 мільйонів євро до 7-8 млн євро на рік.

Наразі Бускетс є капітаном Барселони, за яку він виступає з 2005 року. Його контракт розрахований до літа цього року.

Цього сезону Бускетс провів 33 поєдинки, в яких відзначився трьома результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Мессі веде переговори з Хаві про повернення до Барселони.