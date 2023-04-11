Іспанія

Польський форвард все ще сподівається зіграти з Ліонелем Мессі.

Нападник Барселони Роберт Левандовські прокоментував чутки про те, що форвард ПСЖ Ліонель Мессі повернеться до складу "блаугранас".

"Мессі належить Барселоні, і якщо він повернеться, це буде щось неймовірне. Ми всі знаємо, що його місце тут.

Я не знаю, що станеться, але сподіваюся, що наступного сезону ми зможемо зіграти разом", — наводить слова Левандовські Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Мессі виступав за Барселону упродовж 18 сезонів, після чого перебрався до ПСЖ.

Останнім часом ходить багато чуток про те, що аргентинець може повернутися до каталонського клубу у літнє трансферне вікно.