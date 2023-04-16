Іспанія

Команда Хаві вже другий матч поспіль не може забити голів.

У рамках 29 туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона у гостьовому матчі зустрічалась із Хетафе.

Перший тайм був достатньо рівним за моментами, але, очікувано, господарі віддали перевагу каталонцям, які постійно володіли м'ячем.

У другому таймі перевага каталонців за моментами була величезною. На 56 хвилині міг забивати Левандовські, але не влучив головою у площину. На 75 був момент в Рафіньї, але він його також не зміг реалізувати.

У підсумку — нульова нічия, яка для каталонців друга поспіль. Барса продовжує лідирувати після 29 матчів у таблиці з 73 очками. Реал відстає на 11 балів.

Хетафе — Барселона 0:0

Хетафе: Сорія — Суарес (Альварес, 83), Джене, Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Порту, 67) — Максимович (Альгобія, 76), Мілья, Мунір (Аленья, 76) — Майораль, Унал (Вільяр, 83).

Барселона: Тер Штеген — Альба (Торрес, 68), Кунде, Араухо, Роберто — Гаві, Бускетс, Кессьє (Фаті, 68) — Бальде, Рафінья (Торре, 88) — Левандовські.

Попередження: Альдерете, Суарес, Гаві.