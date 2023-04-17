Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 16 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж Валенсією та Севільєю на Местальї.

Гості, після важкої гри посеред тижня в Манчестері (2:2), зазнали певних проблем із побудовою власних атак у першому таймі. Хоча єдиний удар у площину воріт на обидві команди здійснила саме Севілья.

Після перерви команда Хосе Менділібара вирішила пожертвувати контролем м’яча заради швидких атак, що привело її до двох забитих м’ячів на початку та посеред другої половини зустрічі, які в підсумку й сформували остаточний рахунок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Валенсія — Севілья у іспанській Ла Лізі:

Валенсія — Севілья 0:2

Голи: Баде, 55, Сусо, 75.

Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Озкачар, Діахабі, Лато (Васкес, 69) — Муса (Ліно, 59), Моріба, Алмейда (Андре, 80), Гайя — Кастільєхо (Герра, 80), Кавані (Дуро, 69).

Севілья: Дмитрович — Навас, Буде, Гудель, Рекік (Монтьєль, 67) — Фернандо, Жордан (Ракитич, 67) — Окампос, Сусо (Маркао, 76), Хіль (Ламела, 90+1) – Ен-Несірі (Мир, 90+2).

Попередження: Дуро — Окампос, Жордан, Монтьєль.

Вилучення: Моріба, 84.