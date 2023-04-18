Іспанія

Наставник Бернлі вірить у колишнього партнера зі збірної Бельгії.

Венсан Компані вірить, що Еден Азар ще може досягти успіхів у футболі.

"Говорити про завершення його кар'єри, на мій погляд, занадто рано. Еден мав травми, треба брати до уваги той факт, що ти не можеш їх не контролювати. Він Азар справлявся з травмами та їхніми наслідками. І після них завжди важко повертатися.

Він ще може забити у фіналі Ліги чемпіонів, він може виграти титул. У цьому гравці в самій людині все ще є магія. І ми повинні сподіватися на краще, щоб він закінчив так, як заслуговує", — наводить слова Компані RTBF.

У поточному сезоні Азар провів 5 матчів у Ла Лізі та відзначився одним асистом.