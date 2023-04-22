Іспанія

Аргентинець уважно стежить за ситуацією навколо каталонців.

Барселона останнім часом працює над поверненням Ліонеля Мессі в команду, але трансфер може зірватися через проблеми каталонців.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, аргентинський нападник уважно стежить за ситуацією навколо справи Негрейри, через яку Барселону можуть покарати та залишити без Ліги чемпіонів.

Для Ліонеля Мессі участь у головному єврокубковому турнірі є надважливо. Якщо клуб не зможе цього гарантувати, то аргентинець може відмовитись від переходу.

Зазначимо, що Парі Сен-Жермен не втрачає надій подовжити контракт з Ліонелем Мессі. Поточна угода завершується цим літом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барселона хоче вторгувати 100 мільйонів євро на трансферах, щоб дозволили собі трансфер Мессі.