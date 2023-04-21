Іспанія

Каталонцям потрібні гроші.

Барселона збирається підписати Ліонеля Мессі в найближче літнє трансферне вікно, проте бракує грошей.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" планують продати декілька гравців та завдяки цьому отримати близько 100 мільйонів євро.

Спершу Барселона хоче оформити перехід Ліонеля Мессі, але є й другорядні цілі. Також клубу потрібно буде зареєструвати нові контракти з Гаві, Араухо, Алонсо та Роберто.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Серхіо Бускетс готовий залишитись в Барселоні, якщо Мессі повернеться.