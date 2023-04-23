Іспанія

Усе це робилось таємно.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі прилетів у Барселону на тлі чуток про можливе поуернення у колишній клуб.

Як повідомляє іспанський журналіст Жерар Ромеро аргентинська суперзірка футболу прилетів до Барселони разом із сім'єю та своїми помічниками.

Все це робилось таємно. Вони залишили аеропорт через таємний вхід, щоб не залучати увагу ЗМІ та людей до себе.

Контракт Мессі із ПСЖ розрахований до літа 2023 року, а Барселона хоче знову його бачити у складі.

Раніше повідомлялось, що Мессі став першим гравцем у XXI столітті, який зробив 15 асистів у 32 турах Ліги 1.