Франция

Зміна чемпіонату не вплинула на результативність аргентинця.

ПСЖ у матчі 32 туру французької Ліги 1 у гостях обіграв Анже (2:1).

У цьому матчі черговою результативною дією відзначився нападник Ліонель Мессі, який зробив гольову передачу на Кіліана Мбаппе.

Для 35-річного аргентинця це була 15 результативна передача цього сезону в Лізі 1. При цьому він зіграв у 27 з 32 матчах чемпіонату.

За інформацією Stats Foot, Мессі став першим гравцем, який зробив 15 асистів у 32 турах Ліги 1 у ХХІ столітті.

Також Мессі став третім гравцем в історії Ліги 1, якому вдалося зробити 15+15 за системою гол+пас у ході сезону. До цього таким досягненням могли похвалитися Еден Азар та Кіліан Мбаппе.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Анже — ПСЖ.