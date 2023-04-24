Габонець може знов одягнути футболку каталонців.
Пьєр-Емерік Обамеянг, getty images
24 квітня 2023, 18:59
Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "синьо-гранатові" готові повернути нападника Пьєра-Емеріка Обамеянга.
Стверджується, що Барселона розглядає габонського нападника на позицію запасного гравця.
У нинішньому сезоні Обамеянг провів 20 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг готовий повернутися до Барселони зі зниженням зарплати.