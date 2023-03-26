Габонський форвард готовий відмовитися від інших пропозицій заради "блаугранас".
П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
26 березня 2023, 14:18
Нападник П'єр-Емерік Обамеянг має намір повернутися до Барселони наступного літа. Про це повідомляє Sport.es.
За інформацією джерела, 33-річний габонець готовий піти на зниження зарплати, щоб клуб вписався в ліміт Ла Ліги, а також відмовитись від інших пропозицій.
Нагадаємо, Обамеянг перебрався до Челсі минулого літа, але закріпитися у складі "синіх" він не зміг через зміну головного тренера, а новому наставнику він не підійшов.
У нинішньому сезоні Обамеянг провів 18 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що в Челсі розлючені візитом Обамеянга в роздягальню Барселони.