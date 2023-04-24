Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Ла Ліга продемонструвала черговий видовищний тур. Точно є багато про що поговорити.

Результати туру

Реал впевнено переграв Сельту

Мадридці в блискучому стилі справилися з середняком чемпіонату.

Куртуа – Начо, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Вальверде, Чуамені, Себальос (Модрич, 81) – Асенсіо (Васкес, 76), Бензема, Вінісіус (Родріго, 81)

Вільяр – Васкес (Медрано, 78), Тапіа, Нуньєс, Галан (Сведберг, 73) – Соларі (Серві, 46), Вейга (Пасієнсія, 63), Бельтран, де ла Торре – Аспас, Сеферович (Оскар, 63)

Галісійці мали свої моменти, проте створили подібне на завершальному відрізку поєдинку, а загалом назвати моменти небезпечними, окрім виходу на голкіпера авторства Аспаса, не вийде.

Команда Анчелотті зуміла забити двічі завдяки Марко Асенсіо, який забив сам й віддав гольову з кутового на Едера Мілітао.

В Реала намітився шлях до піку фізичної форми якраз в потрібний момент.

Побачимо, яким чином завершиться подібний важливий крок.

Барселона перервала вражаючу переможну серію Атлетіко

Барселона мінімально перемогла Атлетіко.

тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо (Гарсія, 61), Бальде — де Йонг (Кесс’є, 78), Бускетс, Гаві — Рафінья (Фаті, 90+2), Левандовські, Торрес (Педрі, 61)

Облак — Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо (Регілон, 79), Карраско — Де Пауль, Вітсель (Барріос, 60), Лемар (Сауль, 67) — Корреа (Мората, 59), Грізманн

Мадридці після поразки якраз від Барселони взимку набрали крейсерську ходу й впевнено набирали очки у чемпіонаті.

Здавалося, що на Камп Ноу тенденція продовжиться, втім суперник вважав інакше. Барселона мала проблеми з протидією стартовому плану суперника, проте успішно виплуталася з непростого контексту, оформивши чергову суху перемогу.

Єдиний гол прийшов після атаки господарів на просторі, коли Рафінья віддав в центр на Феррана, а Левандовські грамотно забрав за собою захисника. Іспанець грамотно підготував удар і не лишив шансів Облаку.

Атлетіко став грати сміливіше у другому таймі і хоча мав кілька небезпечних підходів до ворожих воріт, Барселона також могла наказати у швидких контратаках. Загалом, рівний матч із моментами в обидві сторони.

Коротко про інші матчі

- Еспаньйол і Кадіс видали непогану нульовку (0:0). Двічі господарі потрапляли у каркас, двічі гості на чолі із Гвардіолою в атаці пробивали повз дальній кут.

- Осасуна яскраво обіграла Бетіс (3:2). Тільки но севільці почали шлях до зони Ліги чемпіонів й знову втратили очки.

- Альмерія вдома програла Атлетіку (1:2). Окрім голу одного з гравців Вільямсів було ще декілька моментів.

- Вальядолід в важливому матчі переграв Жирону (1:0). Єдиний гол після прострілу з флангу забив Мончу.

- Сосьєдад створив камбек із непостуливим Райо (2:1). Александер Сьорлот та ко продовжують чіплятися за потрапляння у групу головного єврокубку.

- Валенсія обіграла Ельче у виїзному матчі (2:0). Обидва голи прийшли у другому таймі, а левантійці наступного туру можуть нарешті піднятися з зони вильоту Прімери.

- Мальорка вдома переграла Хетафе (3:1). Лі Кан Ін та Райльо принесли вольову перемогу своїй команді.

- Севілья зуміла вирвати перемогу в Вільярреала (2:1). Переможний гол забив Юссеф Ен-Несірі.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 30-го туру

Алехандро Сентельєс (Альмерія)

Рафа Мір (Севілья)

Найкращий гравець 30-го туру

Марко Асенсіо (Реал) – 1+1 з Сельтою

Ферран Торрес (Барселона) – переможний гол Атлетіко

Символічна збірна 30-го туру

Таблиця після 30-го туру Прімери

# И О 1 Барселона 30 76 2 Реал Мадрид 30 65 3 Атлетіко 30 60 4 Реал Сосьєдад 30 54 5 Бетіс 30 48 6 Вільярреал 30 47 7 Атлетік 30 46 8 Осасуна 30 41 9 Райо Вальєкано 30 40 10 Мальорка 30 40 11 Жирона 30 38 12 Севілья 30 38 13 Сельта 30 36 14 Вальядолід 30 35 15 Кадіс 30 32 16 Хетафе 30 31 17 Валенсія 30 30 18 Альмерія 30 30 19 Еспаньйол 30 28 20 Ельче 30 13



Розклад наступного туру Прімери