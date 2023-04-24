Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.
Барселона - Атлетіко - Getty Images
24 квітня 2023, 20:44
Ла Ліга продемонструвала черговий видовищний тур. Точно є багато про що поговорити.
Результати туру
Реал впевнено переграв Сельту
Мадридці в блискучому стилі справилися з середняком чемпіонату.
Куртуа – Начо, Мілітао, Рюдігер, Камавінга – Вальверде, Чуамені, Себальос (Модрич, 81) – Асенсіо (Васкес, 76), Бензема, Вінісіус (Родріго, 81)
Вільяр – Васкес (Медрано, 78), Тапіа, Нуньєс, Галан (Сведберг, 73) – Соларі (Серві, 46), Вейга (Пасієнсія, 63), Бельтран, де ла Торре – Аспас, Сеферович (Оскар, 63)
Галісійці мали свої моменти, проте створили подібне на завершальному відрізку поєдинку, а загалом назвати моменти небезпечними, окрім виходу на голкіпера авторства Аспаса, не вийде.
Команда Анчелотті зуміла забити двічі завдяки Марко Асенсіо, який забив сам й віддав гольову з кутового на Едера Мілітао.
В Реала намітився шлях до піку фізичної форми якраз в потрібний момент.
Побачимо, яким чином завершиться подібний важливий крок.
Барселона перервала вражаючу переможну серію Атлетіко
Барселона мінімально перемогла Атлетіко.
тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо (Гарсія, 61), Бальде — де Йонг (Кесс’є, 78), Бускетс, Гаві — Рафінья (Фаті, 90+2), Левандовські, Торрес (Педрі, 61)
Облак — Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо (Регілон, 79), Карраско — Де Пауль, Вітсель (Барріос, 60), Лемар (Сауль, 67) — Корреа (Мората, 59), Грізманн
Мадридці після поразки якраз від Барселони взимку набрали крейсерську ходу й впевнено набирали очки у чемпіонаті.
Здавалося, що на Камп Ноу тенденція продовжиться, втім суперник вважав інакше. Барселона мала проблеми з протидією стартовому плану суперника, проте успішно виплуталася з непростого контексту, оформивши чергову суху перемогу.
Єдиний гол прийшов після атаки господарів на просторі, коли Рафінья віддав в центр на Феррана, а Левандовські грамотно забрав за собою захисника. Іспанець грамотно підготував удар і не лишив шансів Облаку.
Атлетіко став грати сміливіше у другому таймі і хоча мав кілька небезпечних підходів до ворожих воріт, Барселона також могла наказати у швидких контратаках. Загалом, рівний матч із моментами в обидві сторони.
Коротко про інші матчі
- Еспаньйол і Кадіс видали непогану нульовку (0:0). Двічі господарі потрапляли у каркас, двічі гості на чолі із Гвардіолою в атаці пробивали повз дальній кут.
- Осасуна яскраво обіграла Бетіс (3:2). Тільки но севільці почали шлях до зони Ліги чемпіонів й знову втратили очки.
- Альмерія вдома програла Атлетіку (1:2). Окрім голу одного з гравців Вільямсів було ще декілька моментів.
- Вальядолід в важливому матчі переграв Жирону (1:0). Єдиний гол після прострілу з флангу забив Мончу.
- Сосьєдад створив камбек із непостуливим Райо (2:1). Александер Сьорлот та ко продовжують чіплятися за потрапляння у групу головного єврокубку.
- Валенсія обіграла Ельче у виїзному матчі (2:0). Обидва голи прийшли у другому таймі, а левантійці наступного туру можуть нарешті піднятися з зони вильоту Прімери.
- Мальорка вдома переграла Хетафе (3:1). Лі Кан Ін та Райльо принесли вольову перемогу своїй команді.
- Севілья зуміла вирвати перемогу в Вільярреала (2:1). Переможний гол забив Юссеф Ен-Несірі.
Цікаві факти та статистика
Найкращий гол 30-го туру
Алехандро Сентельєс (Альмерія)
Рафа Мір (Севілья)
Найкращий гравець 30-го туру
Марко Асенсіо (Реал) – 1+1 з Сельтою
Ферран Торрес (Барселона) – переможний гол Атлетіко
Символічна збірна 30-го туру
Таблиця після 30-го туру Прімери
Розклад наступного туру Прімери