Іспанія

За повернення зірок світового футболу висловився функціонер мадридського клубу.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо вважає, що Ла Ліга тільки виграє, якщо форвард ПСЖ Ліонель Мессі та нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду повернуться до іспанського чемпіонату.

"Думаю, було б чудово, якби Мессі повернувся до Ла Ліги, як і Кріштіану Роналду. Обидва ще грають, і було б чудово, якби вони повернулися", – вважає Енріке Сересо.

Раніше повідомлялось, що керівництво "блаугранас" готове запропонувати Мессі зарплату у розмірі 25 мільйонів євро на рік. Барселона готова оформити контракт з аргентинцем на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.