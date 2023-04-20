Іспанія

Каталонський клуб має намір повернути аргентинця на Камп-Ноу, але гравцеві доведеться зменшити свою зарплату.

Барселона продовжує роботу над першою офіційною пропозицією щодо контракту для нападника ПСЖ Ліонеля Мессі. Про це повідомляє Sport.es та інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" готове запропонувати 35-річному аргентинцю зарплату у розмірі 25 мільйонів євро на рік.

Барселона готова оформити контракт із Мессі на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Зазначимо, що запропонована зарплата каталонським клубом у чотири рази нижча за ту, яка є у нього зараз у ПСЖ.

Діючий контракт Мессі із ПСЖ розрахований до кінця сезону. Сторони обговорювали нову угоду, але не змогли дійти компромісу. Таким чином, Ліонель може стати вільним агентом.

Крім Барселони, послугами аргентинця зацікавлений саудівський Аль-Хіляль, який готовий платити Мессі 400 мільйонів євро на рік.

Цього сезону Мессі провів 35 поєдинків, у яких забив 20 голів та віддав 18 гольових передач.