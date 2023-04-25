Іспанія

Француз хоче продовжити кар'єру у мадридській команді.

Кіліан Мбаппе вибачився перед президентом Реалом Флорентіно Пересом і заявив, що хоче перейти в мадридський клуб, повідомляє журналіст Рамон Альварес у Twitter.

Сезоном раніше у Мбаппе закінчувався контракт з ПСЖ і він був близьким до переходу в Реал. Проте, в останній момент він передумав та підписав новий контракт із французькою командою.

За чутками, після цього президент Реала Флорентіно Перес відмовився від трансферу нападника у майбутньому. Потім з'явилася інформація, що Мбаппе знову передумав і хоче таки перейти до Реалу.

У поточному сезоні Мбаппе провів 28 матчів у Лізі 1: на його рахунку 22 голи та 5 результативних передач.