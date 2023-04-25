Іспанія

Іспанець був незадоволений суддівством.

У рамках 30 туру чемпіонату Іспанії Атлетіко поступився Барселоні (0:1).

Коке провів усю гру на лаві для запасних, оскільки отримав травму.

Програма El Día на Movistar Plus+ показала відеофрагмент, на якому Коке скаржиться на суддівство в матчі. "Вони куплені", — сказав капітан Атлетіко.

Нагадаємо, що зараз у центрі уваги скандал за участю Барселони та "справою Негрейри": каталонський клуб виплатив близько 7,3 мільйона євро з 2001 по 2018 рік президенту Технічного комітету суддів.