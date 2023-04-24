Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 23 квітня 2023 року, 17:15.

У рамках тридцятого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж каталонською Барселоною та мадридським Атлетіко.

Команда Хаві важко перенесла стартові хвилини активності від суперників, тож у подальшому намагалась діяти доволі обережно, що наклало відбиток на її дії в атакувальній фазі.

Однак перший тайм усе одно в підсумку залишився за господарями в плані рахунку, оскільки під його завісу вони вийшли вперед за допомоги влучного пострілу Феррана Торреса.

Після перерви Барса грала дуже стримано, тоді як суперники втратили кілька непоганих нагод для того, аби відігратись, після чого почали нервувати, тож зайвими картками трохи зіпсували враження від подій на полі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Барселона — Атлетіко в іспанській Ла Лізі:

Барселона — Атлетіко 1:0

Гол: Ферран, 44

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Алонсо (Гарсія, 61), Бальде — де Йонг (Кесс’є, 78), Бускетс, Гаві — Рафінья (Фаті, 90+2), Левандовські, Торрес (Педрі, 61).

Атлетіко: Облак — Моліна, Хіменес, Савич, Ермосо (Регілон, 79), Карраско — Де Пауль, Вітсель (Барріос, 60), Лемар (Сауль, 67) — Корреа (Мората, 59), Грізманн.

Попередження: Алонсо, Бускетс, Рафінья, Гаві — Грізманн, Савич, Хіменес, Барріос, Регілон, Мората, Грбич (не на полі), Сауль