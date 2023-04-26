Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

Бетіс й Сосьєдад у важливому матчі за потрапляння у четвірку не зуміли виявити переможця. Подібний результат на руку саме команді з країни Басків.

Бетіс — Сосьєдад 0:0

Бетіс: Сілва — Руїбаль, Феліпе, Песселья, Міранда — Родрігес, Гвардадо (Іглесіас, 46) — Каналес, Карвалью, Родрі (Енріке, 46) — Перес

Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Ле Норман, Муньйос (Елустондо, 73) — Субіменді — Кубо, Ільярраменді (Меріно, 62), Мендес (Сільва, 62) — Оярсабаль (Барренечеа Мугуруса, 62), Серлот (Фернандес, 73)

Попередження: Родрігес — Субіменді, Муньйос, Субельдія