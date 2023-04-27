Іспанія

Футболіст ніяк не може повноцінно повернутись на поле.

Мадридський Реал вважався клубом, який зацікавлений у підписанні флангового захисника Челсі та збірної Англії Ріса Джеймса.

Проте через його багаторазові травми та нездатність провести великий проміжок часу без потрапляння до лазарету робить інтерес "королівського клубу" меньшим.

Цього сезону Джеймс вже точно не допоможе Челсі у боротьбі за більш вище місце у таблиці Прем'єр-ліги. Загалом для нього це вже п'ята травма у цьому футбольному році.

Джеймс пропустив через різні пошкодження 26 поєдинків. Це вже більше 50 відсотків з можливих — на його рахунку 24 матчі.

Раніше травму захисника прокоментував тимчасовий тренер лондонців Френк Лемпард.