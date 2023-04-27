Іспанія

Команда Хаві поступилась там, де цього ніхто не очікував.

У рамках 31 раунду іспанської Ла Ліги каталонська Барселона завітала на Естадіо де Вальєкас, де її приймав Райо Вальєкано.

Райо одразу показав, хто тут господар, і що легкої прогулянки не вийде. Альваро Гарсія на 19 хвилині поєдинку відкрив рахунок. Гаві програв боротьбу Камельо у центрі поля, той пробіг до штрафной та віддав на фланг на Гарсію, який з гострого кута поцілив у правий кут воріт.

Барселона зробила занадто мало у першому таймі, щоб відігратись. А на початку другого і взагалі пропустила ще один м'яч. Героєм епізоду став Фран Гарсія. Підвів команду Френкі де Йонг, який не зміг прийняти м'яч у центрі поля. А Гарсія дуже швидко увірвався у штрафний без опору захисників та спокійно переграв Тер Штегена.

На 83 хвилині Барселона відповіла своїм взяттям воріт. Робер Левандовські швидше за всіх зіграв на добиванні у штрафному майданчику, перегравши Дімітрієвскі — 2:1. Але цього було замало навіть аби розраховувати на нічийний результат. Барселона перериває серію без поразок у чемпіонаті, яка продовжувалась сім матчів.

Райо - Барселона 2:1

Голи: Альваро Гарсія, 19, Фран Гарсія, 53 - Левандовські , 83

Райо: Дімітрієвскі — Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Паласон, Лопес (Чавварія, 80), Валентін, А. Гарсія (Сальві, 80) — Трехо (Сісс, 63), Камельо (Де Томас, 90).

Барселона: Тер Штеген — Бальде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Кунде — Гаві, де Йонг, Педрі (Кессьє, 65), Рафінья, Торрес (Фаті, 57) — Левандовські.

Попередження: Бальде, Альба, Гаві, Рафінья, Дімітрієвскі.