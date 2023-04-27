Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 26 квітня 2023 року, 23:00.

У рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж мадридським Райо Вальєкано та каталонською Барселоною.

Лідери чемпіонських перегонів провели солідний перший тайм із великою кількістю моментів біля чужих воріт, проте пропустили вже на самому його початку й так і не змогли відігратись до настання перерви.

Початок другої половини гри для "блаугранас" так само був невдалим, бо команда пропустила вдруге доволі швидко, після чого жодної переваги у володінні м’ячем не вистачило для повноцінного порятунку.

Польський нападник Роберт Левандовські наприкінці гри забив рідкісний для нього останнім часом гол, але на цьому команда Хаві й обмежилась.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Райо — Барселона в іспанській Ла Лізі:

Райо — Барселона 2:1

Голи: Альваро Гарсія, 19, Фран Гарсія, 53 — Левандовські , 83

Райо: Дімітрієвскі — Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Паласон, Лопес (Чавварія, 80), Валентін, А. Гарсія (Сальві, 80) — Трехо (Сісс, 63), Камельо (Де Томас, 90).

Барселона: Тер Штеген — Бальде, Алонсо (Альба, 57), Араухо, Кунде — Гаві, де Йонг, Педрі (Кессьє, 65), Рафінья, Торрес (Фаті, 57) — Левандовські.

Попередження: Бальде, Альба, Гаві, Рафінья, Дімітрієвскі