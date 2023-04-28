Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках 31 туру іспанської Ла Ліги Атлетік на своєму полі приймав Севілью.

У першому таймі VAR двічі скасовував взяття воріт у господарів: на восьмій та шістнадцятій хвилині.

Поєдинок йшов до нічиєї, проте у компенсований час Окампос приніс своїй команді виїзну перемогу.

Атлетік – Севілья 0:1

Гол: Окампос, 90+2 (з пенальті).

Атлетік: Сімон, Де Маркос, Альварес, Вівіан, Берчиче, Еррера (Венседор, 81), Дані Гарсія, Сансет, Н. Вільямс (Аду, 89), І. Вільямс (Рауль Гарсія, 80), Гурусета (Беренгер, 66).

Севілья: Дмитрович, Навас (Монтьєль, 56), Баде, Гудель, Акунья (Теллес, 84), Ракітіч (Гуйє, 55), Фернандо, Ламела (Хіль, 46), Окампос, Сусо (Гомес, 56), Ен-Несірі.

Попередження: Ламела, Акунья, Сансет, Окампос, Єрай Альварес, Рауль Гарсія.