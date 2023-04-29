Іспанія

В команди Кало Анчелотті вийшло переграти середняка чемпіонату.

У рамках 32 туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу зустрічався з Альмерією.

Статус фаворита колектив Карло Анчелотті почав відробляти щ перших хвилин. У першій половині зустрічі Карім Бензема зміг оформити хет-трик. Один гол він забив з пенальті, а два інші — з передач Вінісіуса Жуніора та Родріго.

Альмерія відповіла своїм влучним ударом на 45+1 хвилині. Бразилець Лазаро не змарнував свій момент. Проте на самому початку другої половини гри рахунок став 4:1. На цей раз Себальйос став асистентом, а забивав Родріго. Робертроне, який вийшов на заміну, зміг забити другий гол гостей.

Реал - Альмерія 4:2

Голи: Бензема, 5, 17, 42, Родріго, 47 — Лазаро, 45+1, Робертроне, 61

Реал: Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Себальйос, Чуамені, Кроос (Начо, 72), Родріго (Асенсіо, 72), Вінісіус (Карвахаль, 82) — Бензема.

Альмерія: Мартінес — Ак'єме (Малеро, 75), Чумі, Елі, Мендеш — Рамазані (Суарес, 65), Коста (Сантельєс, 75), де ла Ос (Робертроне, 57), Портільйо, Пуйгмаль (Егуарас, 58) — Лазаро.

Попередження: Вінісіус, Лазаро, Мендеш, Камавынга.