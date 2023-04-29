Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та севільський Бетіс.

Каталонська Барселона та севільський Бетіс зіграють на Камп Ноу в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги.

Хаві, після поразки від Райо Вальєкано (1:2), залучив до стартового складу Крістенсена до пари в центрі захисту, тоді як Бускетс повернувся до опорної зони.

Мануель Пеллегріні, на тлі нічиєї проти Реала Сосьєдад (0:0), використав із перших хвилин Монтою праворуч у захисті, тоді як Карвалью доповнить Гвідо в опорній зоні, а Енріке та Айозе зіграють в трійці атакувальних півзахисників із Вілліаном на вістрі.

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен, Бальде — Педрі, Бускетс, де Йонг — Рафінья, Левандовські, Гаві.

Запасні: Пенья, Тенас, Дембеле, Фаті, Торрес, Алонсо, Альба, Кесс’є, Гарсія, Торре, Ямал.



Бетіс: Сілва — Монтоя, Песселья, Луїс Феліпе, Міранда — Родрігес, Карвалью — Енріке, Айозе, Каналес — Вілліан Жозе.

Запасні: Браво, Мартін, Акуку, Гонсалес, Хуанмі, Хоакін, Гвардадо, Абнер, Руїбаль, Родрі, Крус.



Гра Барселона — Бетіс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.