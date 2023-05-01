Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 30 квітня 2023 року, 22:00.

У рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги напередодні відбулась зустріч поміж Вальядолідом та мадридським Атлетіко.

Учасники перегонів за "срібні" нагороди поводили себе достатньо стримано в першій половині гри, посеред якої "матрацники" вирішили шокувати своїх опонентів подвійним результативним пострілом, а вже наприкінці тайму Мората фактично достроково закрив це протистояння.

Не дивлячись на гол перед перервою, Вальядоліду не вдалось повернути на власну користь хід матчу після перерви й суперники продовжували терпіти в захисті, а коли пропустили другий м’яч, то відразу й відповіли ще одним швидким подвійним ударом.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вальядолід — Атлетіко в іспанській Ла Лізі:

Вальядолід — Атлетіко 2:5

Голи: Ларін, 42 (з пенальті), Ескудеро, 74 — Моліна, 20, Хіменес, 24, Мората, 38, Хоакін Фернандес, 86 (автогол), Депай, 90+3.

Вальядолід: Масіп — Хоакін Фернандес, Онгла (Плано, 88), Ель-Ямік — Луїс Перес, Мончу, Кіке Перес (Іван Санчес, 60), Фреснеда (Ескудеро, 60) — Агуадо — Плата, Ларін.

Атлетіко: Грбич – Моліна, Вітсель, Хіменес, Ермосо, Карраско (Депай, 79) – де Пауль, Коке (Сауль, 79), Лемар (Кондогбія, 68) – Мората (Корреа, 64), Грізманн.

Попередження: Мончу, 9, Кіке Перес, 43 — Ермосо, 40.