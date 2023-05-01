Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють андалузька Севілья та Жирона.

У рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги андалузька Севілья прийматиме каталонську Жирону на Рамон Санчес Пісхуан.

Хосе Луїс Менділібар, після перемоги над баскським Атлетіком (1:0), залучив до стартового складу Монтіеля на правому фланіз захисту, тоді як Гує розташується в опорній зоні, а Гомес та Хіль зіграють обабіч Окампоса в трійці атакувальних півзахисників.

Мічел, на тлі перемоги над мадридським Реалом (4:2), використав із перших хвилин Ернандеса в трійці центральних захисників, тоді як Віктор Циганков знову зіграє праворуч в атаці.

Севілья: Дмитрович — Монтіель, Баде, Гудель, Акунья — Гує, Фернандо — Гомес, Окампос, Хіль — Ен-Несірі.

Запасні: Буну, Флорес, Теллес, Рекік, Сусо, Корона, Ракітич, Мір, Навас, Ламела, Торрес, Сінтес.



Жирона: Гассаніга — Буено, Хуанпе, Ернандес — Коуту, Мартін, Ромеу, Гутьєррес — Циганков, Рікельме — Кастельянос.

Запасні: Карлос, Фуїдіас, Бернарду, Лопес, Валері, Рейнір, Кальєнс, Фаррес, Артеру.



Гра Севілья — Жирона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.