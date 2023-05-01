Іспанія
01 травня 2023, 23:59
Асист Циганкова допоміг Жироні здолати Севілью
Каталонський колектив скористався поодинокими гольовими моментами на Рамон Санчес Пісхуан.
Севілья — Жирона, Getty Images
01 травня 2023, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Севілья — Жирона 0:2
Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55
Севілья: Дмитрович — Монтіель, Баде, Гудель, Акунья — Гує (Мір, 75), Фернандо (Сусо, 60) — Гомес (Ракітич, 60), Окампос, Хіль (Ламела, 81) — Ен-Несірі.
Жирона: Гассаніга — Буено, Хуанпе, Ернандес (Кальєнс, 64) — Коуту, Ромеу, Мартін, Гутьєррес (Фернандес, 73) — Циганков (Артеро, 89), Рікельме (Бернардо, 90) — Кастельянос (Рейнір, 74).
Попередження: Гудель — Кальєнс.