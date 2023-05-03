Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Прімера продовжує радувати нас яскравими та результативними матчами. Блискучі перемоги фаворитів та інші.

Результати туру

ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 32 ТУР

Бензема повернувся

В певний момент часу здавалося, що цього сезону француз піде в тінь Левандовські.

Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Себальйос, Чуамені, Кроос (Начо, 72), Родріго (Асенсіо, 72), Вінісіус (Карвахаль, 82) — Бензема

Мартінес — Ак'єме (Малеро, 75), Чумі, Елі, Мендеш — Рамазані (Суарес, 65), Коста (Сантельєс, 75), де ла Ос (Робертроне, 57), Портільйо, Пуйгмаль (Егуарас, 58) — Лазаро

Проте місяці йшли і поляк забивав все рідше, а Карім навпаки набирав форму і буквально за короткий проміжок практично наздогнав свого суперника.

Два хет-трики з Вальядолідом й тепер проти Альмерії й бінго, до конкурента по чемпіонату Іспанії лишилося не дуже багато.

Тібо Куртуа пропустив двічі з трьох ударів у площину воріт, а Родріго Гоес забив чудовим дальнім ударом.

Реал продовжує набирати форму навесні.

Барселона впевнено здолала супротив доволі непростого суперника

Протистояння Барселони та Бетіса сприймалося як поєдинок приблизно рівних команд саме за формою тут і зараз.

тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен (Алонсо, 59), Бальде — Педрі (Кесс’є, 73), Бускетс, де Йонг (Фаті, 60) — Рафінья (Дембеле, 73), Левандовські, Гаві (Ямал, 83)



Сілва — Монтоя, Песселья, Луїс Феліпе (Гонсалес, 12), Міранда (Хоакін, 64) — Родрігес, Карвалью — Енріке, Айозе (Абнер, 63), Каналес (Хуанмі, 75) — Вілліан Жозе

Втім сталося інше і каталонці знов не залишили від суперника каменя на камені вдома.

Роберт Левандовські забив двічі поспіль і знову відновив інтригу в перегонах за титул найкращого бомбардира турніру.

Вся команда зіграла чудово проти суперника, який віддалився від потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Якби не видалення ще під час першого тайму, можливо, інтриги було би побільше.

Коротко про інші матчі туру

- Осасуна вдома програла Сосьєдаду (0:2). Такефуса Кубо та компанія встановили комфортний результат в кожному з таймів.

- Ельче вдома розгромив Райо (4:0). Флоріан Лежен отримав пряму червону картку в середині першого тайму. Чисельну перевагу вдалося реалізувати в другій половині зустрічі. Це не допомогло команді враховуючи її нинішнє положення, проте частково наблизило до конкурентів по таблиці.

- Кадіс мінімально переграв Валенсію (2:1). Команда перервала серію суперника з перемог та відірвалася від зони вильоту.

- Вільярреал впевнено переграв Сельту (3:1). Ніколя Джексон забив після двох чудових сольних проходів.

- Еспаньйол в важливому поєдинку за збереження прописки обіграв Хетафе (1:0). Переможий гол записав на свій рахунок Хоселу.

- Атлетіко в яскравому матчі переграв Вальядолід (5:2). Андердог був близьким до нічиєї, проте мадридці зуміли скористатися помилками суперника та здобути результативну перемогу.

- Мальорка не втримала перемогу із Атлетіком (1:1). Господарі відкрили рахунок на початку другого тайму, проте на завершальному етапі матчу гості реалізували пенальті. Мальорка не зуміла наблизитися до конкурентів та залишилася на одинадцятому місці. Атлетік зупинився поруч з зоною єврокубків.

- Жирона здолала у виїзному матчі Севілью (2:0). Віктор Циганков записав асист на свій рахунок.

Цікаві факти та статистика

Найкращий гол 32-го туру

Родріго (Реал)

Найкращий гравець 32-го туру

Карім Бензема (Реал Мадрид) – хет-трик Альмерії

Рафінья (Барселона) – 1+1 проти Бетіса

Символічна збірна

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