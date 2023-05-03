Прімера продовжує радувати нас яскравими та результативними матчами. Блискучі перемоги фаворитів та інші.

Результати туру 

ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 32 ТУР

28 КВІТНЯ 2023

22:00 Осасуна Осасуна 0:2 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад  

29 КВІТНЯ 2023

17:15 Ельче Ельче 4:0 Райо Вальєкано Райо Вальєкано  
19:30 Реал Мадрид Реал Мадрид 4:2 Альмерія Альмерія  
22:00 Барселона Барселона 4:0 Бетіс Бетіс  

30 КВІТНЯ 2023

15:00 Кадіс Кадіс 2:1 Валенсія Валенсія  
17:15 Вільярреал Вільярреал 3:1 Сельта Сельта  
19:30 Еспаньйол Еспаньйол 1:0 Хетафе Хетафе  
22:00 Вальядолід Вальядолід 2:5 Атлетіко Атлетіко  

01 ТРАВНЯ 2023

20:00 Мальорка Мальорка 1:1 Атлетік Атлетік  
22:00 Севілья Севілья 0:2 Жирона Жирона  

Бензема повернувся

В певний момент часу здавалося, що цього сезону француз піде в тінь Левандовські.

Куртуа — Васкес, Мілітао, Рюдігер, Камавінга — Себальйос, Чуамені, Кроос (Начо, 72), Родріго (Асенсіо, 72), Вінісіус (Карвахаль, 82) — Бензема

Мартінес — Ак'єме (Малеро, 75), Чумі, Елі, Мендеш — Рамазані (Суарес, 65), Коста (Сантельєс, 75), де ла Ос (Робертроне, 57), Портільйо, Пуйгмаль (Егуарас, 58) — Лазаро

Проте місяці йшли і поляк забивав все рідше, а Карім навпаки набирав форму і буквально за короткий проміжок практично наздогнав свого суперника.

Два хет-трики з Вальядолідом й тепер проти Альмерії й бінго, до конкурента по чемпіонату Іспанії лишилося не дуже багато.

Тібо Куртуа пропустив двічі з трьох ударів у площину воріт, а Родріго Гоес забив чудовим дальнім ударом.

Реал продовжує набирати форму навесні.

Барселона впевнено здолала супротив доволі непростого суперника

Протистояння Барселони та Бетіса сприймалося як поєдинок приблизно рівних команд саме за формою тут і зараз.

тер Штеген — Кунде, Араухо, Крістенсен (Алонсо, 59), Бальде — Педрі (Кесс’є, 73), Бускетс, де Йонг (Фаті, 60) — Рафінья (Дембеле, 73), Левандовські, Гаві (Ямал, 83)

Сілва — Монтоя, Песселья, Луїс Феліпе (Гонсалес, 12), Міранда (Хоакін, 64) — Родрігес, Карвалью — Енріке, Айозе (Абнер, 63), Каналес (Хуанмі, 75) — Вілліан Жозе

Втім сталося інше і каталонці знов не залишили від суперника каменя на камені вдома.

Роберт Левандовські забив двічі поспіль і знову відновив інтригу в перегонах за титул найкращого бомбардира турніру.

Вся команда зіграла чудово проти суперника, який віддалився від потрапляння до зони Ліги чемпіонів.

Якби не видалення ще під час першого тайму, можливо, інтриги було би побільше.

Коротко про інші матчі туру 

- Осасуна вдома програла Сосьєдаду (0:2). Такефуса Кубо та компанія встановили комфортний результат в кожному з таймів.

- Ельче вдома розгромив Райо (4:0). Флоріан Лежен отримав пряму червону картку в середині першого тайму. Чисельну перевагу вдалося реалізувати в другій половині зустрічі. Це не допомогло команді враховуючи її нинішнє положення, проте частково наблизило до конкурентів по таблиці.

- Кадіс мінімально переграв Валенсію (2:1). Команда перервала серію суперника з перемог та відірвалася від зони вильоту.

- Вільярреал впевнено переграв Сельту (3:1). Ніколя Джексон забив після двох чудових сольних проходів.

- Еспаньйол в важливому поєдинку за збереження прописки обіграв Хетафе (1:0). Переможий гол записав на свій рахунок Хоселу.

- Атлетіко в яскравому матчі переграв Вальядолід (5:2). Андердог був близьким до нічиєї, проте мадридці зуміли скористатися помилками суперника та здобути результативну перемогу.

- Мальорка не втримала перемогу із Атлетіком (1:1). Господарі відкрили рахунок на початку другого тайму, проте на завершальному етапі матчу гості реалізували пенальті. Мальорка не зуміла наблизитися до конкурентів та залишилася на одинадцятому місці. Атлетік зупинився поруч з зоною єврокубків. 

- Жирона здолала у виїзному матчі Севілью (2:0). Віктор Циганков записав асист на свій рахунок.

Цікаві факти та статистика 

Найкращий гол 32-го туру 

Родріго (Реал)

Найкращий гравець 32-го туру 

Карім Бензема (Реал Мадрид) – хет-трик Альмерії

Рафінья (Барселона) – 1+1 проти Бетіса

 

Символічна збірна 

 

Таблиця 

# Team M. W D L goals Dif. Pt.
1 FC Barcelona, Spain FC Barcelona 32 25 4 3 59:11 48 79
2 Real Madrid, Spain Real Madrid 32 21 5 6 69:30 39 68
3 Atlético Madrid, Spain Atlético Madrid 32 20 6 6 55:25 30 66
4 Real Sociedad, Spain Real Sociedad 32 17 7 8 41:29 12 58
5 Villarreal CF, Spain Villarreal CF 32 16 5 11 46:33 13 53
6 Real Betis, Spain Real Betis 32 14 7 11 39:37 2 49
7 Athletic Bilbao, Spain Athletic Bilbao 32 13 8 11 43:32 11 47
8 Girona FC, Spain Girona FC 32 12 8 12 50:45 5 44
9 CA Osasuna, Spain CA Osasuna 32 12 8 12 29:34 -5 44
10 Rayo Vallecano, Spain Rayo Vallecano 32 11 10 11 38:41 -3 43
11 Sevilla FC, Spain Sevilla FC 32 11 8 13 38:47 -9 41
12 RCD Mallorca, Spain RCD Mallorca 32 11 8 13 31:35 -4 41
13 Celta Vigo, Spain Celta Vigo 32 10 9 13 38:45 -7 39
14 Cádiz CF, Spain Cádiz CF 32 8 11 13 25:44 -19 35
15 Real Valladolid, Spain Real Valladolid 32 10 5 17 29:55 -26 35
16 UD Almería, Spain UD Almería 32 9 6 17 40:57 -17 33
17 Valencia CF, Spain Valencia CF 32 9 6 17 35:39 -4 33
18 Espanyol Barcelona, Spain Espanyol Barcelona 32 7 10 15 38:53 -15 31
19 Getafe CF, Spain Getafe CF 32 7 10 15 29:42 -13 31
20 Elche CF, Spain Elche CF 32 3 7 22 24:62 -38 16

Розклад наступного туру 

ІСПАНІЯ. ЛА ЛІГА, 33 ТУР

02 ТРАВНЯ 2023

20:30 Барселона Барселона 1:0 Осасуна Осасуна  
20:30 Альмерія Альмерія 2:1 Ельче Ельче  
23:00 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид  

03 ТРАВНЯ 2023

20:30 Валенсія Валенсія -:- Вільярреал Вільярреал  
23:00 Атлетіко Атлетіко -:- Кадіс Кадіс  
23:00 Хетафе Хетафе -:- Сельта Сельта  

04 ТРАВНЯ 2023

20:30 Жирона Жирона -:- Мальорка Мальорка  
20:30 Севілья Севілья -:- Еспаньйол Еспаньйол  
23:00 Атлетік Атлетік -:- Бетіс Бетіс  
23:00 Райо Вальєкано Райо Вальєкано -:- Вальядолід Вальядолід