Жирона в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Мальорку.

Тренерський штаб господарів довірив місце в стартовому складі українському вінгеру Віктору Циганкову.

Склад Жирони на матч з Мальоркою:

Іспанці навіть присвятили окремий пост своєму лідеру:

Нагадаємо, що початок матчу Жирона — Мальорка запланований на 20:30. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.