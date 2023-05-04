Став відомий склад команди на матч Ла Ліги.
Віктор Циганков, getty images
04 травня 2023, 20:04
Жирона в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Мальорку.
Тренерський штаб господарів довірив місце в стартовому складі українському вінгеру Віктору Циганкову.
Склад Жирони на матч з Мальоркою:
Іспанці навіть присвятили окремий пост своєму лідеру:
Нагадаємо, що початок матчу Жирона — Мальорка запланований на 20:30. Слідкуйте за подіями гри на нашому сайті.