Іспанія

Жирона здобула перемогу, а сам українець відзначився асистом.

Жирона у матчі 32 туру іспанської Ла Ліги обіграла Севілью з рахунком 2:0.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та провів на полі 89 хвилин, після чого був замінений.

За цей час Циганков відзначився результативною передачею. Також він зробив 11 точних передач (61,1%), заблокував один удар, виграв два єдиноборства, 10 разів втратив м'яч, заробив один фол і один раз обіграв суперника.

Статистичний портал WhoScored оцінив дії 25-річного українця у 6,9 балів, що є середньою оцінкою у матчі. Найкращим був вінгер Жирони Родріго Рікельме, який також відзначився асистом — 8,6 балів.

Портал SofaScore поставив Циганкову 6,7 балів, що також є середньою оцінкою, а найкращим був воротар Жирони Пауло Гассаніга – 8,2 бала.

Цього сезону Циганков провів 13 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.