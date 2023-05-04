Завершилися матчі чемпіонату Іспанії.
Жирона - Мальорка - Getty Image
04 травня 2023, 22:38
Жирона із Віктором Циганковим у складі переграла непоступливу Мальорку. Вирішальний м'яч було забито з пенальті.
Жирона — Мальорка 2:1
Голи: Бернарду, 45, Кастельянос, 84 — Мурікі, 80, пенальті
Жирона: Гассаніга — Мартінес, Буено, Бернарду, Гутьєррес (Каррера, 73) — Ромеу — Циганков (Кальєнс, 90), Рейньєр (Артеро, 60), Мартен (Коуто, 90), Рікельме — Кастельянос (Стуані, 90)
Мальорка: Райкович — Санчес, Гаджикадунич (Д. Родрігес, 66), Вальєнт, Копете, Хауме (Аугустінссон, 72) — Морланес (Греньє, 86), Галаррета, Лі — Мурікі, Ндіає (А. Родрігес, 86)
Попередження: Бернарду, Каррера, Буено, Коуто — Агуіре
Севілья зуміла обіграти Еспаньйол. Папе Гує чітко вразив ворота на фінальному відрізку матчу.
Севілья — Еспаньйол 3:2
Голи: Б. Хіль, 22, Окампос, 69, Гує, 88 — Рекік, 29, автогол, Пуадо, 43
Севілья: Дмітрович — Навас, Гудель, Рекік, Теллес (Акунья, 46) — Ракитич, Гує — Сусо (Окампос, 33), Торрес (Баде, 90), Б. Хіль (Монтьєль, 76) — Мір (Ен-Несірі, 46)
Еспаньйол: Пачеко — О. Хіль, Монтес, Гомес, Кабрера, Оліван (Санчес, 66) — Меламед (Баре, 82), Суарес (Еспосіто, 81), Дардер (Вінісіус, 60) — Пуадо, Хоселу
Попередження: Б. Хіль — Суарес, Вінісіус Соуза