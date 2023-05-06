Іспанія

Керманич Реала поділився очікуваннями від фіналу Кубка Короля.

Мадридський Реал завершує останні приготування до фінального протистояння в рамках Кубка Іспанії проти Осасуна в Севільї.

Реал — Осасуна. Напередодні

Головний тренер "галактікос" Карло Анчелотті напередодні гри прокоментував власні очікування від зустрічі.

"Гра в фіналі завжди викликає хвилювання. Мені подобається насолоджуватись можливістю грати в фіналі, тому що вона завжди може стати останньою. Я думав про це в 2003 році і думаю про це зараз. Ось чому я прошу гравців насолоджуватися цим.

Ми дістались до цього фіналу цілком заслужено, виграючи в дуже складних матчах. А зараз ми просто повинні насолоджуватись фіналом і зробити все можливе для того, щоб перемогти. На ментальному рівні мені не потрібно підбурювати гравців у таких іграх.

Сіті? Завтра ми не будемо думати ні про що інше, як вийти з усією енергією, щоб виграти ще один титул. Гравці дуже мотивовані, і готуватися до цих матчів доволі просто.

У нас є сумніви щодо стану Модрича. У четвер він тренувався без проблем, і ми разом з ним оцінимо його стан після останнього тренування.

Що стоїть на порядку денному в наступні 11 днів? Ми граємо в фіналі Кубка і півфіналі Ліги чемпіонів. Більше нічого, моє життя в порядку. Моє майбутнє дуже ясне, тому що мій контракт закінчується в 2024 році, а не завтра.

Я відчуваю надзвичайну любов від усього клубу, президента та Хосе Анхеля Санчеса, і для мене цього достатньо.

Я сказав Аррасате, що ми зіграємо у фіналі, тому що я це відчував. Правда в тому, що в завтрашньому фіналі ми можемо замкнути коло з виграних турнірів. Перед нами стоїть дуже хороший виклик, і, сподіваюся, ми з гідністю його зустрінемо", — заявив італійський фахівець.

Матч Реал — Осасуна відбудеться 6 травня, о 23:00.