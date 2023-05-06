Іспанія

"Вершковим" доведеться продати кількох гравців, щоб оформити трансфер французького вінгера.

Вінгер леверкузенського Баєра Мусса Діабі у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та перейти до мадридського Реалу. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 23-річний француз входить до сфери інтересів "вершкових", однак такий трансфер стане можливим лише в тому випадку, якщо Реалу вдасться продати Едена Азара, контракт якого спливає влітку 2024 року.

Зазначається, що трансфер Діабі не є пріоритетним для мадридського гранда, проте його ймовірність збільшиться, якщо "вершкові" продадуть кількох своїх гравців, серед яких також фігурує ім'я Маріано Діаса.

У поточному сезоні Мусса Діабі провів за Баєр 43 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та віддав 11 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що у підписанні французького вінгера також зацікавлений лондонський Арсенал. Для підписання Діабі потенційним покупцям доведеться розпочати переговори з Баєром із 50 мільйонів євро.