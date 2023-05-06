Іспанія

"Вершкові" вже погодили умови особистого контракту з англійським хавбеком.

Раніше цього тижня стало відомо про те, що мадридський Реал погодив усі умови особистого контракту з центральним півзахисником дортмундської Боруссії Джудом Беллінгемом, проте для здійснення трансферу клуби ще мають домовитися між собою щодо суми трансферу.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "вершкові" готові зустрітися з представниками німецького клубу, щоб узгодити фінансові умови угоди щодо 19-річного англійця, яка включатиме бонуси.

Переговори плануються вже цього місяця, але Реал не має наміру форсувати події з поваги до Боруссії Д, яка зараз веде титульну боротьбу у Бундеслізі з мюнхенською Баварією. Швидше за все, зустріч відбудеться, коли питання щодо чемпіона цього сезону в Німеччині буде закрите.

У поточному сезоні Джуд Беллінгем провів за Боруссію Дортмунд 40 поєдинків, у яких він забив 11 голів та віддав 7 результативних передач. Повідомлялося, що "джмелі" хочуть за англійського футболіста 140 мільйонів євро, тим часом Реал намагатиметься підписати його за 100-120 мільйонів.