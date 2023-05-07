Іспанія

До головного супротивника, Барселони, ще дуже далеко.

Напередодні мадридський Реал обіграв памплонську Осасуну в фінальному протистоянні Кубка Іспанії, здобувши головний трофей турніру.

Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубка Іспанії

Це був 40 за ліком вирішальний поєдинок у цьому турнірі для "галактікос" при тому, що вони здобули лише 20 перемогу в битві за трофей у своїй історії.

Таким чином "бланкос" продовжують утримувати першість за кількістю поразок у фінальних матчах Кубку Іспанії серед усіх учасників турніру, проте для них є й хороша новина в плані статистики.

Реал став лише четвертою командою серед п’яти провідних країн Європи, якій удавалось двадцять разів вигравати Кубок країни.

Абсолютну першість за цим показником утримує каталонська Барселона — 31 здобутий кубок, тоді як Атлетік із Більбао помітно відстає від неї — 23, а третьою в цій градації є мюнхенська Баварія з 20 кубками Німеччини.

Наступну гру мадридський Реал проведе вдома проти англійського Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.