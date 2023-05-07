До головного супротивника, Барселони, ще дуже далеко.
Реал — Осасуна, Getty Images
07 травня 2023, 10:38
Напередодні мадридський Реал обіграв памплонську Осасуну в фінальному протистоянні Кубка Іспанії, здобувши головний трофей турніру.
Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубка Іспанії
Це був 40 за ліком вирішальний поєдинок у цьому турнірі для "галактікос" при тому, що вони здобули лише 20 перемогу в битві за трофей у своїй історії.
Таким чином "бланкос" продовжують утримувати першість за кількістю поразок у фінальних матчах Кубку Іспанії серед усіх учасників турніру, проте для них є й хороша новина в плані статистики.
Реал став лише четвертою командою серед п’яти провідних країн Європи, якій удавалось двадцять разів вигравати Кубок країни.
Абсолютну першість за цим показником утримує каталонська Барселона — 31 здобутий кубок, тоді як Атлетік із Більбао помітно відстає від неї — 23, а третьою в цій градації є мюнхенська Баварія з 20 кубками Німеччини.
Наступну гру мадридський Реал проведе вдома проти англійського Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.