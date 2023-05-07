Іспанія

Форвард Реала прокоментував перемогу в фінальній кубковій грі.

У фінальному протистоянні Кубка Іспанії мадридський Реал напередодні обіграв памплонську Осасуну, здобувши головний трофей турніру.

Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубка Іспанії

Після завершення церемонії нагородження нападник "галактікос" Родріго Гоес, на рахунку якого всі два м’ячі його команди, прокоментував власні емоції.

"Я дуже, дуже щасливий. На цьому тижні ми говорили про те, що Мадрид давно не вигравав у Кубку Іспанії, і особисто я також сумував за цим турніром. А тут мені вдалось забити та ще й двічі… Вау! Особлива ніч для мене.

Хтось каже, що мені тільки 22, а я вже вигравав усі можливі турніри на клубному рівні за Реал. Так! Ось чому я завжди казав, що прагну до цього. Але я хочу більше, набагато більше трофеїв та перемог. Кубок Іспанії — особливе змагання й сьогодні я мав можливість це перевірити.

Я дуже пишаюсь цією перемогою. Це був важкий матч, на дуже важкому полі, але коли нам удалось його вчасно закрити я просто був щасливий. Пишаюсь роботою, яку виконував протягом усього сезону. Вінісіус сьогодні зіграв чудову гру та дуже допоміг мені з цими двома м’ячами", — заявив бразильський виконавець.

Наступну гру мадридський Реал проведе вдома проти англійського Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.