Іспанія

Голкіпер Реала прокоментував перемогу в фінальній кубковій грі.

Мадридський Реал напередодні в фінальному протистоянні Кубка Іспанії обіграв памплонську Осасуну, здобувши головний трофей турніру.

Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубка Іспанії

Після завершення церемонії нагородження воротар "галактікос" Тібо Куртуа прокоментував власні емоції.

"Я дуже щасливий, бо Кубок Іспанії — це єдине, чого мені не вистачало з трофеїв у футболці Реала. Шлях, яку ми долаємо цього року, дуже важкий. Але цей успіх додає нам позитивної енергії на майбутнє.

Кубок — дуже важливий турнір, адже, як і Ла Ліги та Ліга чемпіонів, він триває цілий рік, Ліга чемпіонів. Звісно, що європейський турнір оцінюється вище за інші, але Копа дель Рей також викликає чимало пошани.

Ми дуже добре почали гру, а потім дозволили суперникам також увійти в неї. У другому таймі вони натиснули більше на наш захист, грали багато в центрі та на вході до штрафного. Гол у наші ворота в підсумку був забитий після підбирання чудовим ударом.

На щастя, ми швидко зробили рахунок 2:1, а потім могли забити третій м’яч, але цього так і не вдалось зробити. Утім, могли й пропустити вдруге — Карвахаль врятував для нас гру.

Кажете, що в мене назбиралось 600 сейвів? Тоді я повинен попросити в клуба футболку з 60їхньою кількістю! Я радий допомогти команді. Із одного боку, я хотів би робити їх набагато більше, але з іншого — ні, дякую. Тому, що це означатиме щоб суперник більшу кількість разів долає наш захист", — заявив бельгійський виконавець.

Наступну гру мадридський Реал проведе вдома проти англійського Манчестер Сіті в рамках півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.