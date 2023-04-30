Іспанія

Півзахисник готовий залишитись у нинішній команді.

Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо Серхіо Бускетса, у якого в кінці сезону завершується контракт з нинішнім клубом. Коуч хоче, щоб гравець продовжив угоду з клубом.

"Бускетс для мене ключовий гравець, вирішальний. Він тактично досконалий футболіст. Я сподіваюся, що він залишиться, але ... все залежить від нього", — сказав Хаві.

Цього сезону Бускетс провів 26 матчів у Ла Лізі і відзначився чотирма асистами.

До речі, 34-річний футболіст повідомив партнерів у роздягальні, що має намір ухвалити пропозицію клубу. Йому запропонували контракт на один рік з опцією продовження ще на один сезон.