Півзахисник готовий залишитись у нинішній команді.
СЕРХІО БУСКЕТС, GETTY IMAGES
30 квітня 2023, 13:28
Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо Серхіо Бускетса, у якого в кінці сезону завершується контракт з нинішнім клубом. Коуч хоче, щоб гравець продовжив угоду з клубом.
"Бускетс для мене ключовий гравець, вирішальний. Він тактично досконалий футболіст. Я сподіваюся, що він залишиться, але ... все залежить від нього", — сказав Хаві.
Цього сезону Бускетс провів 26 матчів у Ла Лізі і відзначився чотирма асистами.
До речі, 34-річний футболіст повідомив партнерів у роздягальні, що має намір ухвалити пропозицію клубу. Йому запропонували контракт на один рік з опцією продовження ще на один сезон.