Іспанія

Словенець випаде з гри на певний час.

Голкіпер мадридського Атлетіко Ян Облак все ще відсутній на тренуваннях, і поки що невідомо, коли він може повернутися.

Словенський голкіпер був відсутній з 23 квітня, коли він з'явився в матчі Атлетіко проти Барселони з рахунком 1:0, що призвело до скорочення м'яза шийного позвонка.

Як повідомляє Marca, ця проблема завдавала йому болю протягом усього сезону, але загострилася останніми тижнями. Напередодні матчу з Ельче сподівалися, що він повернеться до строю, але його симптоми не покращилися. Оскільки "Лос Рохібланкос" виглядають комфортно в Ла Лізі, і клуб, і гравець вирішили, що настав час вирішити проблему.

Облак відпочивав і проходив фізіотерапію в надії, що біль поступово відступить, але поки це виявилося безрезультатним. Зважаючи на це, деякі в клубі рекомендували йому пройти операцію, щоб вирішити проблему, але поки що Облак обрав консервативне лікування – так чи інакше він матиме останнє слово.

Це хвилююча проблема для Атлеті. Незважаючи на те, що Іво Грбіч добре заступив Облака в попередні тижні, Дієго Сімеоне захоче, щоб його зірковий воротар повернувся і був повністю готовий до початку наступного сезону. Якщо він зрештою зробить операцію, то чим швидше, тим краще для Облака, якому знадобиться кілька місяців, щоб відновитися.