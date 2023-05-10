Іспанія

Іспанець лишається надовше в стані минулорічного півфіналіста Ліги чемпіонів.

Рауль Альбіоль продовжив контракт із Вільярреалом - повідомляє офіційна клубна сторінка у Twitter.

Нова угода буде розрахована до 2024 року.

Досвідчений центральний захисник доєднався до кастельйонців влітку 2019 року із Наполі.

За період на Естадіо де ла Сераміці іспанець провів 155 матчів та виграв з клубом другий за значенням єврокубок у Гданьську, перегравши Манчестер Юнайтед.